У ЗСУ розповіли, чому РФ перестала застосовувати іранські безпілотники Shahed в Україні

З 17 листопада в Україні не фіксують застосування російськими військовими іранських дронів-камікадзе.

Російська армія перестала застосовувати проти України іранські безпілотники Shahed-136 не тому, що витратила весь запас, а тому, що ці БПЛА не витримують холодів, що настали.

Як зазначив в ефірі телемарафону речник командування об’єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін, іранські дрони-камікадзе зроблені з пластику та інших неморозостійких матеріалів, пише УНІАН.

За його словами, зараз спостерігаються лише тренувальні польоти російських бомбардувальників з відпрацюванням дозаправки в небі, а запуски дронів-камікадзе припинилися.

Як писав УНІАН, Росія активно застосовує іранські безпілотники”Shahed-136″ для ударів по українських містах та об’єктах критичної інфраструктури.

За інформацією ЗМІ, Росія та Іран домовилися про виробництво дронів на території рф.

9 листопада речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат повідомив, що РФ випустила територією України понад 400 іранських дронів-камікадзе з моменту їх першого застосування. Більшість безпілотників було ліквідовано.

Днями керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил охорони і оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що зменшення застосування росіянами іранських дронів-камікадзе “Shahed-136” може свідчити як про закінчення запасів, так і про зміну тактики їх подальшого використання.

Агентство Телевидения Новости