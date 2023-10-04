«Ухилянт» з Харківщини отримав три роки ув’язнення

Суд визнав винним 46-річного чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

Йому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки, повідомляє прокуратура Харківської області.

У травні 2022 року мешканець села Семенівка Близнюківської територіальної громади пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби.

У червні цього року чоловік отримав повістку для прибуття до другого відділу Лозівського РТЦК та СП для відправлення до військової частини.

Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними документах.

Проте чоловік свій обов’язок не виконав та не прибув до другого відділу Лозівського РТЦК та СП.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину і пояснив, що не з’явився за повісткою через страх.

Обвинувальний вирок виніс Близнюківський районний суд Харківської області.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

До набрання вироком законної сили до чоловіка застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости