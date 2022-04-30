Українців чекає холодний травень

Цього року травень в Україні буде з прохолодними ночами та з середніми місячними температурами трохи нижче за норму, а нестача опадів може призвести до масштабних лісових пожеж найвищого класу. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич, передає meteoprog.

За прогнозом синоптика, в Україні переважатиме північно-західні та західні повітряні потоки з боку Скандинавії, Північного та Норвезького морів.

“Безпосередньо на території України кількість опадів у травні передбачається на 10 – 35% нижче за кліматичну норму, і лише у східних областях зволоження прогнозується в межах норми”, – каже синоптик.

За його даними, найбільш посушливі умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.

“У зв’язку з нестачею дощів, на зазначених територіях є ризики зростання пожежної небезпеки в лісових та степових масивах аж до максимального 5 класу”, – попередив він.

Фахівець каже, що основна частина опадів в Україні у травні-2022 випадатиме у вигляді короткочасних дощів зливового характеру, іноді у супроводі гроз.

“У другій половині місяця більш помітно активізується конвективна діяльність внаслідок зростання середніх температур, тому збільшиться ймовірність небезпечних метеорологічних явищ, таких як шквали і град. При цьому, у Карпатах на початку травня може ще випадати мокрий сніг та снігова крупа, що не є аномалією для даного регіону”, – говорить Ігор Кібальчич.

За його прогнозом, середньомісячна температура повітря опиниться в межах норми в центральних та місцями у західних областях, на решті території травень може виявитися прохолодним з відхиленням середньої температури на 0,5 – 2 °С зі знаком “мінус”. І лише на Закарпатті, у Львівській області та Буковині травень стане досить теплим, на 0,5 – 1 °С вище за середні багаторічні показники.

За прогнозом синоптика, у першій декаді травня в більшості областей України можуть спостерігатися заморозки на поверхні ґрунту. Проте “починаючи з другої декади травня нічні температури стануть більш комфортними, а ймовірність заморозків істотно знизиться”, – резюмував синоптик.

А ось

Синоптикиня прогнозує, що у денні години температура повітря в усій Україні коливатиметься в межах +12+19 градусів. Заморозки можливі вночі на заході, півночі та подекуди в центрі країни. Про це вона повідомляє на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

“Дощі 30 квітня-1 травня випадатимуть переважно у західних та північних областях. Найближчої ночі дощу ще припаде також на Дніпропетровщину та Запоріжжя. А на Півдні та в східній частині України істотні опади впродовж суботи-неділі – навряд.”, – пише Наталія Діденко

Для Харкова синоптики обіцяють погоду нижчу за звичну до 20 тепла та дощі наприкінці місяця.

Агентство Телевидения Новости