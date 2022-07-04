Українська поліція відзначає професійне свято

Сьогодні – День Національної поліції України, п’ятий місяць героїчного протистояння українців російським окупантам.

Начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко привітав особовий склад з професійним святом.

«24 лютого ми прийняли нерівний бій. Багатотисячна армія вандалів-росіян вдерлася на нашу землю.

Харківська поліція з першого дня повномасштабної війни прийняла бій, допомагала військовим, нацгвардії, теробороні рятувати місто від осатанілої орди. І ми вистояли.

Всі поліцейські як один зі зброєю в руках боронили Харків від ворога. Кожен поліцейський розумів, що часу на навчання немає, і ми виконували надскладні завдання – очищали місто від диверсійних груп, нищили ворожу техніку, захоплювали полонених, затримували колаборантів і посібників рашистів, мародерів.

Ми постійно допомагали харків’янам. Під обстрілами наші поліцейські евакуювали людей, доставляли гуманітарну допомогу, забезпечували порядок на звільнених територіях.

Поліцейські Харківщини і сьогодні 24/7 несуть службу в містах і селищах області. Як і на початку масового вторгнення ми з Честю виконуємо свої обов’язки!

Шановні колеги, друзі! Я пишаюся роботою з вами. Ви, всі ті хто залишився в своєму рідному місті 24.02 та прийняв бій, Герої! Упевнений, поліція впорається з будь-якими викликами.

При будь-якому намаганні рашистів зайти в Харків, поліція воюватиме пліч-о-пліч з ЗСУ, Нацгвардією, територіальною обороною, як це було у лютому, березні чи квітні.

Дякую за службу! Перемога за нами! Смерть російським окупантам!»

Українських поліцейських привітав також голова Нацполіції Ігор Кліменко.

Агентство Телевидения Новости