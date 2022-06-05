За вишиванку Зеленського виручили 100 тисяч доларів

Вишиту сорочку, яку вдягав президент Володимир Зеленський в День вишиванки 19 травня, продали на благодійному аукціоні у Вашинґтоні за 100 тисяч доларів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

Благодійний аукціон пройшов в Українському Домі у Вашинґтоні в рамках ініціативи United 24. Вторговані кошти перераховують на рахунки Національного банку України та спрямовують на придбання озброєння, медичного обладнання або гуманітарної допомоги для людей, постраждалих від війни.

Покупцем лота з вишиванкою Зеленського стала американська юридична компанія Asters USA.

Під час благодійного аукціону в п’ятницю, окрім вишитої сорочки українського президента були продані футболки Артема Довбика та Андрія Ярмоленка, в яких вони змагалися під час виграшного матчу української збірної проти збірної Шотландії, 1 червня.

Також на аукціоні купили кухоль у вигляді півника, подібний до того, що вцілів у Бородянці на кухонній шафці в будинку, зруйнованому російськими бомбами.

Футболку Ярмоленка та півника придбали американські українці Ганя Черняк та Ігор Самокіш.

Агентство Телевидения Новости