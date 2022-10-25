10 хороших новин 24 жовтня

● Непереможна українська армія відбила атаки копрокадаврів у районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмут, Андріївка, Мар’їнка та Первомайське.

Крилаті козаченькі сьогодні мали час і натхнення, тому набили лаптям 23 скупчення вже неживої сили і техніки, чотири пункти управління, 5 позицій зрк, 6 складів боєприпасів і збили дві вертушки

● Наша постійна рубрика «новини наступу на Донбасі». Непереможна українська армія делаптифікувала населені пункти Кармазинівка, М’ясожарівка (в нас навіть назви селищ звучать ніби боженька називав) і Невське Луганської області та Новосадове на Донеччині.

● Війна прийшла у Вороніж. Воєнкоми забрали і відправили на фарш для пакетів 62 водіїв автобусів, через що народ-можемповторітель тепер ї@е вола на зупинках по півгодини і більше. А штатні дірки затикати нема ким – лапті вже додумалися, що всюди гребуть водіїв і сидять тихо, як кізяки у підлозі.

● ЄБРР виділить Україні близько 3 млрд євро для підтримки реальної економіки

● В Іжевську влада вирішила скоротити популяцію пенсіонерів і оголосила голодні ігри – безкоштовну роздачу кавунів. Місцеві нєдоїдаючі одразу полізли стінка на стінку, всім же відомо, що більше за оголошення кому-небудь війни русня любить халяву і приниження.

Фу, @лять. Калуські голуби біжуть дзьобати булку з більшою гідністю.

● Шойгу обдзвонює міністрів оборони європейських країн і ї@е їм мізки, що Україна збирається підірвати брудну бомбу. Вочевидь, секс по телефону вдавався не дуже, бо до процесу підключили Герасімова. Шкода, що ще не підключили Суровікіна, бо поговоривши з ним багато хто дав би нам і літаки, і ППО і останню банку варення від бабушки, тільки би більше ніколи не чути цього задушевного голосу.

Крім жартів, з росії вже сміється весь світ. Ох#їває звісно також, але на 9 місяці війни це вже не може не смішити, коли з боліт на повному серйозі такі: ес оф корс, уядерная гриазевая бомба фром зеленский он ауер хедс. Ин херсон, а юр хир ми? Ноу, зис ис нот зет кейс ин вич містер Путін пут хиз щит...

● Непереможна українська армія розламала абізянам зоопарк. Чесне слово, РЛС «Зоопарк-1», за $10-15 мільонів, опасна була херовіна, вираховувала позиції нашої артилерії. Дуже цікаво, а як бойовий розрахунок цієї машини називали?

● Красовського випиздили з RT. Це, звісно, досягнення, бути настільки упоротим, щоби тебе навіть Симоньян вигнала. Ви вже знаєте чому – він закликав топити українських дітей, яким не подобається русня. Захопився, у звичайному житті мало хто слухає цю істеричку з амбіціями імператора Нерона. А зрештою втопив сам себе, бо весь його попередній шлях складався з того, що його з ганьбою виганяли з кожної роботи. Цікаво, куди ця аскорида тепер поткнеться. З лібералів вигнали, з рашистів вигнали, залишається відновлювати російську фашистську партію.

● Чисто позловтішатися: угорці протестують під гаслом «Орбане, зникни». Вимагають підвищення зарплат, стримування інфляції, тощо.

● І нарешті від лаптів хоч якась користь – тікаючи з Херсона, вони спи$дили пам’ятники Ушакову і Суворову, аби «зберегти унікальні твори мистецтва від обстрілів ЗСУ». Щоправда здається мені, що з часом знайдуться ці погруддя десь у гівні і квашеній капусті, бо русня цінує свій спадок і мистецтво тільки коли це не вимагає додаткових зусиль.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/571

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