● Непереможна українська армія знову роз#%ярила копрокадаврам спиртозавод. Напередодні 8 березня звірі вибухом ще й лаптям по сусідству шибки у квартирах побило, а стрес зняти нема чим, ̶н̶е̶ ̶к̶у̶п̶у̶в̶а̶т̶и̶ ̶ж̶ ̶т̶е̶п̶е̶р̶ ̶у̶ ̶м̶а̶г̶а̶з̶и̶н̶і̶ ̶н̶у̶

● Гарний салют з ночі до шостої ранку на НПК у Ленінградській області, а також на НПЗ у Московській, Сизранській, Рязанській і Самарській областях. Прильоти, пожежі, вибухи, палаючі жопи – все у межах спеціальнай ваєннай аперациї

● Прилетіло на ̶в̶е̶л̶и̶к̶и̶й̶ ̶і̶ ̶п̶о̶т̶у̶ж̶н̶и̶й̶ Новолипецький металургійний комбінат. За даними наших джерел, це були «шалені бджілки» з Ліпецької кондитерської біолабораторії. Десять років відстоювалися, суперсекретна розробка

А коли полетять «слівкі-ленівкі», взагалі буде п#$да. Просто поки МАГАТЕ не розрішає, бояться ескалації

● Зареєстровано відчайдушну бавовну у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції «Стальной конь» в Орловській області, що забезпечує управління нафтопроводом «Дружба» та в процесах постачання нафти на термінал «Усть-Луга» на Ленінградщині.

Як казав класик, здравія чудесного, царствія небесного

Стальной конь @лять…

● Чергова масована атака дронів на столицю болотного рейху: всього близько шести вибухів у них, 17 - на рязанщині, а вони вже обісралися. А що буде, якщо нам умови переговорів сильно не сподобаються… Дрони ж можуть і вийти з під контролю, як там «вєжлівиє зельониє, в будь-якому воєнторгє…» І щось мені здається, що наші союзники вже дуже не проти палаючої Красної площі. В Макрона вже прямо в очах миготить оце "можем повторить", тільки з іншою фіналочкою

● Акції Тесли Ілона Маска рекордно втратили у вартості, а його X атакували хакери. І хоч відповідальність на себе вже взяла пропалестинська група Dark Storm Team, маміна корзіночка все одно примудрився звинуватити в атаці Україну, мовляв це були 100% бандерівські айпішники.

Пи$@ець ми с%ка небезпечні, він так скоро здогадається, що це ми його і курити навчили. ̶І̶ ̶в̶н̶и̶з̶ ̶г̶о̶л̶о̶в̶о̶ю̶ ̶з̶ ̶г̶о̶й̶д̶а̶л̶к̶и̶ ̶в̶ ̶д̶и̶т̶и̶н̶с̶т̶в̶і̶ ̶т̶р̶и̶ч̶і̶ ̶в̶п̶у̶с̶т̶и̶л̶и̶ ̶т̶а̶к̶о̶ж̶ ̶м̶и̶

● Уряд Ірландії затвердив нам додатковий пакет допомоги на 100 мільйонів євро.

Уряд Великої Британії збирається розморозити близько 2,3 мільярда фунтів від продажу «Челсі» та направити їх нам.

Підписала меморандум із виробником IRIS-T про збільшення постачання ракет і систем ППО втричі

Нідерланди виділять €700 млн на дрони для України

● На Вінниччині природа настільки очистилася, що в погруддя Леніна виросли вуса і брови, і він за один божий день перетворився на Тараса Шевченка. Картину трішки псують роки народження – 1870-1924, але і Тарас Григорович інколи користувався російською, і взагалі ніхто не без гріха

● Завдяки нашим сонечкам ряст не топчуть уже мінімум 887 тисяч хароших русскіх

Пам'ятайте! Брак русофобії шкодить майбутньому

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/1102

Новости портала «Весь Харьков»