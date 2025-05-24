1177 беспилотник за 60 часов

1177 дронов (сначала было 761, потом больше насчитали) уничтожено при отражении атаки украинских беспилотников 20-23 мая, из них 788 — вне зоны СВО, сообщили в Минобороны россии.

Цифри від МО рф — це цифри від МО рф, але тенденція хороша.

Очевидно, що ми можемо проводити масштабні атаки далекобійними дронами, розтягуючи це в часі на кілька діб.

Якщо це продовжувати — будуть наслідки, про які дописом вище сказав наш "друг" П'єтич.

Але це один момент.

Інший — це перевантаження російської ППО. В економічному сенсі.

Вони збивають порівняно дешеві дрони вартісними ракетами-перехоплювачами з таких комплексів, як "Панцир", "Тор" та інші.

Іншими словами, вартість збиття тих порахованих ними 1177 дронів буде, скажімо, нормальною.

Поки таку можливість вони мають. Але з часом буде складніше.

З подібної ситуації (економії відбиття дронових атак) ми виходили за допомогою створення мобільних груп, зенітних FPV, розвитку засобів РЕБ і т.д. Що будуть робити росіяни — побачимо.

Джерело: https://t.me/in_factum/34258

Новости портала «Весь Харьков»