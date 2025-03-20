За добу ворог застосував проти мирного населення 31 КАБ, FPV-дрони, ФАБи та БпЛА.

Загроза повторних обстрілів зберігається постійно, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів загинули двоє людей. Ще троє місцевих жителів отримали поранення різного ступеня важкості.

Зазнали руйнувань більше ніж 20 багатоквартирних будинків в місті, знищено кілька господарчих споруд, вибито понад півтисячі вікон.

«Також зафіксовані пошкодження критичної інфраструктури, внаслідок чого 12 населених пунктів, включаючи Куп’янськ, залишились без електроенергії. Тривають відновлювальні роботи», – зазначив Синєгубов.

За його словами, у Куп’янській ТГ працюють 37 «Пунктів незламності», які мають генератори, запаси питної води та їжі, розкладні ліжка, запаси паливно-мастильних матеріалів. Евакуація з громад Куп’янського району не припиняється.

Усі профільні служби залишаються на місцях та ліквідовують наслідки.

Агентство Телевидения Новости