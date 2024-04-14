12 пожеж спричинили ворожі обстріли в Харківській області

Протягом доби з 13 по 14 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 71 оперативний виїзд, з яких:

56 – на ліквідацію пожеж, 12 з яких спричинені ворожими обстрілами;3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;10 – на допомогу населенню;2 – інші виїзди.

За добу ворог спричинив 12 пожеж у Харківському, Чугуївському та Куп’янському районах області. Дев’ять з цих пожеж трапились у лісових масивах. В Харківському та Куп’янському районах горіли приватний житловий будинок та господарча споруда.

За добу рятувальники загасили 36 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 22 га. Залучались підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевих і добровільних пожежних команд.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 78 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости