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12 загиблих, десять не опізнано: прокуратура оновила дані по наслідкам обстрілів Харкова
Кількість загиблих через ворожі авіаудари по харківському гіпермаркету 25 травня зросла до 12 людей.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Десять з них наразі не опізнано. Травмовано 43 людини.
Щодо ракетного удару по центру Харкова, кількість постраждалих зросла вже до 25 людей, серед них 14-річний хлопець.
Загалом за вчора внаслідок російських ударів по Харкову вже зафіксовано загибель дванадцяти людей та поранення 68 мирних жителів.
Інформація буде оновлюватись.