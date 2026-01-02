Надзвичайне
Сегодня 15:37
15 людей постраждали внаслідок удару по Харкову

15 людей постраждали внаслідок удару по Харкову

Сьогодні, 2 січня, близько 14:30, росіяни завдали ракетного удару по Київському району Харкова, влучивши у п’ятиповерховий житловий будинок балістичними ракетами.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На цей час медики надали допомогу 15 пораненим. Є інформація, що під завалами ще перебувають люди.

Наразі до лікарні доставили шістьох людей, серед них одна жінка – у важкому стані.

Внаслідок удару будинок повністю зруйновано, виникла пожежа. Також пошкоджено скління вікон і фасади у поруч розташованих будинках.

Екстрені служби працюють на місці влучання. Триває рятувальна операція.

