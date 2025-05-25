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25 травня 1926 р. було вбито Симона Петлюру, Голову Директорії та головного Отамана Армії УНР

25 травня 1926 р. було вбито Симона Петлюру, Голову Директорії та головного Отамана Армії УНР

О 14:12 25 травня 1926 року Самуїл Шварцбард перестрів біля ятки з книгами Головного отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюру. Він випустив в того сім куль з револьвера.

Через 20 хвилин Петлюра помирає в шпиталі на вул. Сен-Жермен. Нападника затримують. На слідстві він говорить, що здійснив замах як акт помсти за єврейські погроми під час революції в Україні 1917-1921 років. Буцімто, Симон Петлюра як керівник УНР не вжив належних заходів, аби зупинити напади.

Припускають, що Шварцбард був агентом Об'єднаного державного політичного управління – карального органу совєцької росії. Його руками Кремль ліквідував небезпечного для себе лідера українського визвольного руху. Тим паче, що за 11 днів до цього до влади в Польщі в результаті військового перевороту повернувся маршалок Юзеф Пілсудський – давній приятель і союзник Петлюри. У політичних колах заговорили про можливість відновлення польсько-українського військового союзу для боротьби проти Москви.

Суд присяжних виправдав вбивцю. Після чого Сергій Єфремов записав у щоденнику 27 жовтня 1927-го: «Чисту людину зробили погромником, а убійника – героєм… Вийшла, звісно, обурлива кривда, якої без сорому і здумати не можна, якої не зрозуміти ніколи людям, що знали і замордованого, і його діла».

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/10979

Новости портала «Весь Харьков»

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