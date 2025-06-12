34 будівлі пошкоджено у Харкові внаслідок нічного удару окупантів

Внаслідок нічних атак у Шевченківському, Слобідському та Салтівському районах було пошкоджено 34 будівлі.

Три з них зазнали руйнацій конструктиву, повідомляють у міськраді.

Загалом було вибито 363 вікна у квартирах, ще 190 – в місцях загального користування, а також пошкоджено 250 балконних склінь, 21 двері, дев’ять покрівель. Крім того, пошкоджено п’ять дротів вуличного освітлення, які комунальники вже відновили.

Працівники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» та КП «Харківспецбуд» закривають вибиті вікна.

КП «Житлокомсервіс» проводить попереднє обстеження та консультує мешканців щодо отримання допомоги за державною програмою «єВідновлення».

Бригади КП «Харківблагоустрій» усувають наслідки ворожих атак у Салтівському, Слобідському та Шевченківському районах.

Агентство Телевидения Новости