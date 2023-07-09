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500 днів, які нас змінили: Україна стала ще сильнішою і обов’язково переможе
Нас лякали танками, ракетами, кібератаками та мільйонною армією ворога. Нам казали, що Київ захоплять за три дні, а всю Україну за тиждень.
Але усі плани ворога зламалися: через міць наших оборонців, жертовність волонтерів, силу духу мільйонів українців.
Ці 500 днів багато чого змінили, але одна річ залишається незмінною - Україна була, є і буде вільною та неподільною!
Джерело: https://t.me/spravdi/31255