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500 днів, які нас змінили: Україна стала ще сильнішою і обов’язково переможе

Нас лякали танками, ракетами, кібератаками та мільйонною армією ворога. Нам казали, що Київ захоплять за три дні, а всю Україну за тиждень.

Але усі плани ворога зламалися: через міць наших оборонців, жертовність волонтерів, силу духу мільйонів українців.

Ці 500 днів багато чого змінили, але одна річ залишається незмінною - Україна була, є і буде вільною та неподільною!

500 днів, які нас змінили: Україна стала ще сильнішою і обов’язково переможе

500 днів, які нас змінили: Україна стала ще сильнішою і обов’язково переможе

500 днів, які нас змінили: Україна стала ще сильнішою і обов’язково переможе

500 днів, які нас змінили: Україна стала ще сильнішою і обов’язково переможе

500 днів, які нас змінили: Україна стала ще сильнішою і обов’язково переможе

500 днів, які нас змінили: Україна стала ще сильнішою і обов’язково переможе

500 днів, які нас змінили: Україна стала ще сильнішою і обов’язково переможе

Джерело: https://t.me/spravdi/31255

Новости портала «Весь Харьков»

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