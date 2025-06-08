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8 червня 1919 року розпочалось збройне антибільшовицьке повстання українських селян в Нікополі

8 червня 1919 року розпочалось збройне антибільшовицьке повстання українських селян в Нікополі

Народ сіл Нікопольської волості був обурений діями більшовицької влади, тому люди вийшли захищати свої сім’ї та майно. Повстанці використовували жовто-блакитну символіку. Повстання назвали «троїцьким», бо саме 8 червня 1919 року було свято – День Святої Трійці.

Для придушення повстання більшовики прислали інтернаціональний полк, загін чекістів та команду бронепоїзда «Товаріщ Лєнін», вся ця більшовицька армада кинулась на повстанців. Вже 16 червня 1919 року повстання було потоплено в крові 3-м інтернаціональним полком, що складався здебільшого з китайців та угорців.

Після бою все було усіяно трупами, а загиблих було настільки багато, що не вірилось очам. Загинули не менше тисячі повстанців та жителів міста.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/11072

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