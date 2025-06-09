8 червня 2012 року стартував Чемпіонат Європи з футболу ЄВРО-2012
Однією із столиць Чемпіонату став Донецьк.
Незадовго до чемпіонату Донецьк перетворився на одне з найкомфортніших міст України і навіть Європи.
Був п'ятим містом країни за кількістю населення, чисельність його становила майже мільйон людей.
Тут було збудовано автовокзал Західний, стадіон Донбас-арена та новий аеропорт.
Все це зараз зруйновано та не відновлюється. Із кранів тече іржава вода. Зарплати бюджетникам не платять із минулого року. Все занепадає.
У червні 2024 року російська окупаційна влада зняла тротуарну плитку на проспекті Ілліча в Донецьку, покладену до Євро-2012, і відвезли до Маріуполя, де вимостили їй тротуари та майданчики. А у Донецьку замість плитки криво поклали дешевий неякісний асфальт до першого дощу.
2025 року в місті викорчували гранітні бордюри, які могли б служити практично вічно. І натомість поклали дешеві бетонні.
На фото: Донбас-арена у 2012 році і зараз
(Умом росію)
Джерело: https://www.facebook.com/eptpk