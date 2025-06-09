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8 червня 2012 року стартував Чемпіонат Європи з футболу ЄВРО-2012

8 червня 2012 року стартував Чемпіонат Європи з футболу ЄВРО-2012

Однією із столиць Чемпіонату став Донецьк.

Незадовго до чемпіонату Донецьк перетворився на одне з найкомфортніших міст України і навіть Європи.

Був п'ятим містом країни за кількістю населення, чисельність його становила майже мільйон людей.

Тут було збудовано автовокзал Західний, стадіон Донбас-арена та новий аеропорт.

Все це зараз зруйновано та не відновлюється. Із кранів тече іржава вода. Зарплати бюджетникам не платять із минулого року. Все занепадає.

У червні 2024 року російська окупаційна влада зняла тротуарну плитку на проспекті Ілліча в Донецьку, покладену до Євро-2012, і відвезли до Маріуполя, де вимостили їй тротуари та майданчики. А у Донецьку замість плитки криво поклали дешевий неякісний асфальт до першого дощу.

2025 року в місті викорчували гранітні бордюри, які могли б служити практично вічно. І натомість поклали дешеві бетонні.

На фото: Донбас-арена у 2012 році і зараз

(Умом росію)

8 червня 2012 року стартував Чемпіонат Європи з футболу ЄВРО-2012

Джерело: https://www.facebook.com/eptpk

Новости портала «Весь Харьков»

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