Акт Ради Народніх Міністрів про смерть Симона Петлюри

...Не в чистому полі, не в чесному бою поліг він головою, - загинув від од зловрожої руки найманого ворогами України убивці, що підстеріг його беззбройного на вулиці світової столиці...

По смерти незабутнього вождя Симона Петлюри, виконання обов'язків Голови Директорії Головного Отамана військ Української Народньої Республіки перейшло до Голови Ради Народніх Міністрів Андрія Лівицького на основі закону 12 листопада 1920 року, а Рада Народніх Міністрів, в засіданню 1 червня 1926 року, прийняла цей акт до відома та виконання..."

12 червня 1926 р.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/11078

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