Активістів Microsoft заарештували під час протесту

Співробітників-активістів та прихильників корпорації Microsoft заарештували після того, як вони повернулися до штаб-квартири компанії на другий день, щоб вимагати від виробника програмного забезпечення розірвати ділові зв'язки з ізраїльськими військовими.

Демонстрація відбулася після протесту у вівторок, коли учасників попередили про необхідність залишити приміщення, інакше їм буде висунуто звинувачення у незаконному проникненні, і вони швидко це зробили. Коли протестувальники знову зібралися в середу вдень біля штаб-квартири в Редмонді, штат Вашингтон, вони встановили намети та скандували гасла.

«Сьогодні група повернулася та вчинила вандалізм і пошкодила майно», – йдеться в заяві Microsoft, надісланій електронною поштою. «Вони також порушували роботу, переслідували та забирали столи й намети у місцевих малих підприємств на обідньому фермерському ринку для працівників».

Поліція почала розганяти демонстрацію приблизно через годину після її початку, прибираючи велосипеди та перевернуті столи, які були сформовані в імпровізований барикадний майданчик. Кілька протестувальників були відведені в кайданках та стяжках. Одного з них, який розмовляв у мегафон, поліція повалила на землю та забрала. Іншого протестувальника закували в кайданки та забрали.

Поліція прибуває розігнати демонстрантів під час протесту на території кампусу Microsoft у Редмонді, штат Вашингтон, 19 серпня. Фотограф: Девід Райдер/Bloomberg

Згідно з електронним листом від Джилл Грін, речниці поліцейського департаменту Редмонда, загалом 18 осіб було заарештовано за звинуваченнями, що включали незаконне проникнення, зловмисне хуліганство, опір арешту та перешкоджання правосуддю.

«Microsoft глибоко цінує та підтримує дії місцевих правоохоронців та поліцейського департаменту Редмонда», – йдеться у заяві компанії.

Група працівників, що стоїть за протестом, «Ні Azure за апартеїд», вимагає, щоб компанія припинила продаж хмарних сервісів та інструментів штучного інтелекту Ізраїлю, стверджуючи, що використання продуктів Microsoft сприяє смертям цивільного населення в Газі. Azure, підрозділ хмарних обчислень компанії, продає програмне забезпечення на вимогу та сховища даних підприємствам та урядам по всьому світу.

Раніше Microsoft звільнила кількох організаторів акції «Без Azure за апартеїд» за проведення, на думку компанії, несанкціонованого заходу на території кампусу та зрив виступів керівників.

У дописі в блозі, опублікованому в травні, компанія заявила, що «на сьогодні не знайшла жодних доказів того, що технології Microsoft Azure та штучного інтелекту використовувалися для нападів або завдання шкоди людям у конфлікті в Газі».

Але цього місяця Microsoft заявила, що звернулася до юридичної фірми Covington & Burling для проведення подальшої перевірки після повідомлення про те, що ізраїльське агентство військового спостереження перехоплювало мільйони мобільних дзвінків, здійснених палестинцями в Газі та на Західному березі річки Йордан, і зберігало їх на серверах Azure. Дані допомогли у виборі цілей бомбардування в Газі, згідно з повідомленнями газети Guardian, ізраїльсько-палестинського видання +972 Magazine та Local Call, новинного сайту на івриті.

«Як ми чітко заявили, Microsoft віддана своїм стандартам у сфері прав людини та договірним умовам надання послуг, зокрема на Близькому Сході», – заявила компанія в середу. Вона підтвердила плани щодо «ретельного та незалежного розгляду» останніх звинувачень.

Джерело: internetua.com

