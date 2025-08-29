Американці проводили операції впливу на жителів Гренландії

Про це повідомляє данський мовник DR.

За даними джерел медіа, щонайменше троє громадян США, пов'язаних з Білим домом, просували ідеї виходу острова зі складу Данії та приєднання його до Штатів.

Також вони начебто складали списки гренландців, які позитивно і негативно ставляться до планів Дональда Трампа щодо захоплення острова.

Через ці повідомлення МЗС Данії викликало найвищого дипломата посольства США в Копенгагені. Міністр закордонних справ назвав неприйнятною будь-яку спробу втручання у внутрішні справи Данії.

● Президент США Дональд Трамп неодноразово висловлювався про свої претензії на Гренландію і навіть пропонував купити її. Данія, своєю чергою, посилила оборону острова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.

Джерело: t.me/babel

