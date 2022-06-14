The Wall Street Journal публикует обширный материал, в котором американские сенаторы и чиновники предупреждают, что многомиллиардная помощь Украине может разворовываться.

Издание пишет, что США ежедневно направляет Украине $130 млн в виде военных и гуманитарных грузов и прямой финансовой помощи. И такие беспрецедентные поставки превышают ежегодную помощь любой другой стране мира, включая даже Афганистан, когда там присутствовали американские войска. При этом журналисты отмечают, что на данном этапе «никаких случаев неправомерных действий выявлено не было».

Однако опрошенные изданием чиновники говорят, что «после того, как американское вооружение передается украинской стороне, у США становится мало прямых сведений о том, куда это все направляется на самом деле».

«Даже в таком благородном деле все равно будет воровство. Это будет неправомерное поведение. Будет кумовство. Будут приниматься глупые решения. Такова человеческая природа. Через пару лет вы будете читать истории о расточительстве, мошенничестве и злоупотреблениях», - рассказывает Джон Сопко, бывший специальный генеральный инспектор по восстановлению Афганистана.

Офис Сопко по надзору за расходами средств в Афганистане был сформирован только через 9 лет после вторжения США в страну, и выявил гигантские факты хищения американской помощи местными чиновниками и советниками. В итоге именно эти хищения способствовали приходу к власти «Талибана», с которыми американцы и вели борьбу. Поэтому, пишут журналисты, есть огромные опасения, что такая же участь может постигнуть и пакет американской помощи Украине в $40,1 млрд.

Так сенатор Чак Грассли призвал уделять особое внимание мониторингу финансовой и военной помощи, поступающей в Украину, отметив, что Конгрессу пока не удалось достичь соглашения о долгосрочном надзоре.

«Любой налоговый доллар, потерянный из-за растраты, мошенничества или злоупотреблений, - это доллар, который нельзя использовать для эффективного отражения российского наступления на территории Украины», - заявил Грассли.

«Украину критиковали за коррупцию еще до начала войны, и эта коррупция никуда не делась. Если украинские чиновники начнут плавать на яхтах, финансируемых американскими налогоплательщиками, это будет иметь разрушительные последствия для двухпартийной поддержки Украины», - рассказывает аналитик из Центра стратегических исследований в Вашингтоне Марк Кансиан.

Издание отмечает, что сенатор Джон Кеннеди уже внес отдельный законопроект, предусматривающий создание специального генерального инспектора по Украине, который будет отслеживать эффективность использования американской помощи.

«Это действительно шокирует, когда видишь, что наши чиновники действуют в Украине с теми же самыми ошибками, с которыми они уже столкнулись ранее в Афганистане», - заключает Джон Сопко.

Источник: https://t.me/vekha/41477

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