Американський десант захопив російський танкер «Марінера»

США захопили пов’язаний із Венесуелою нафтовий танкер після більш ніж двотижневого переслідування через Атлантичний океан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Операція, яка може загострити напруженість у відносинах із росією, розпочалася після того, як танкер, відомий раніше як Bella-1, прорвався крізь морську «блокаду» США щодо санкціонованих суден і відмовився допустити на борт представників Берегової охорони США.

Американська берегова охорона вже близько двох тижнів супроводжує нафтовий танкер в Атлантичному океані, утримуючись на відстані приблизно 800 метрів. Військові повідомляли про готовність спецпідрозділів до силового захоплення судна, однак операція потребувала дозволу Білого дому.

За словами американських чиновників, які говорили на умовах анонімності, операцію проводять Берегова охорона США та американські військові. Вони також зазначили, що в районі перебували російські військові судна, зокрема підводний човен.

Танкер, який нині має назву Marinera та ходить під російським прапором, став черговим судном, на яке спрямовані дії Берегової охорони США в межах кампанії тиску на Венесуелу, ініційованої президентом США Дональдом Трампом.

Солдати рф, кораблі та підводний човен були поруч із танкером під час захоплення, але нічого не зробили, зазначає видання Reuters.

Окремо Берегова охорона США перехопила ще один пов’язаний із Венесуелою танкер у водах Латинської Америки в межах подальшого забезпечення морської «блокади» санкціонованих венесуельських суден.

