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Apple отговаривает своих работников от объединения в профсоюзы

Apple отговаривает своих работников от объединения в профсоюзы

Apple Store в штате Мэриленд стал первым розничным магазином Apple в США, проголосовавшим за объединение в профсоюз. При этом компания продолжает отговаривать своих других работников от подобного решения

Несколько магазинов Apple Store по всей территории США в данный момент находятся в процессе объединения в профсоюз. Со своей стороны, руководитель розничной сети Дейрдре О'Брайен утверждает, что профсоюз может наоборот навредить сотрудникам и привести к "меньшим возможностям" и "меньшему вниманию к заслугам".

Как сообщает New York Times, сотрудники магазина Apple Store в Таусоне, что в штате Мэриленд, проголосовали за объединение в профсоюз. Это первый магазин Apple Store, который объединился в профсоюз. По некоторым данным, еще около двух десятков других магазинов предпринимают шаги в этом направлении.

Сотрудники Apple Store в Таусоне назвали тактику компании по уничтожению профсоюзов "отвратительной". New York Times сообщает, что антипрофсоюзная кампания Apple включала в себя, что "руководство говорило работникам, будто профсоюзы когда-то запрещали чернокожим сотрудникам вступать в свои ряды".

Источник: internetua.com

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Темы: работа, США

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