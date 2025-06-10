Армія рф атакувала Україну понад трьома сотнями БпЛА та ракетами

У ніч на 10 червня, починаючи з 20:00 9 червня, противник атакував Україну 322 засобами повітряного нападу. Основним напрямком удару став Київ.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Для удару по Україні рф застосувала:

315 ударних БпЛА Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;2 балістичні ракети KN-23 із Воронезької області;5 крилатих ракет «Іскандер-К» із Курської області.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною знешкоджено 284 засоби повітряного нападу противника:

213 ворожих БпЛА Shahed та безпілотників інших типів збито вогневими засобами, 64 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ;2 балістичні ракети KN-23;5 крилатих ракет Іскандер-К.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу в 11 локаціях та падіння збитих БпЛА й уламків у 16 локаціях.

Агентство Телевидения Новости