Армія рф вдарила по навчальному підрозділу ЗСУ на Полтавщині, є поранені військові

Сьогодні, 4 червня, ворог завдав ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів на Полтавщині. Без загиблих, проте є постраждалі, їм надається допомога.

Про це повідомили в Сухопутних військах ЗС України.

«Комплекс превентивних дій, включаючи розосередження особового складу, використання укриттів та дотримання протоколів безпеки під час повітряної тривоги, дозволив зберегти життя військовослужбовців, які на момент удару перебували на полігоні, виконуючи навчальні завдання», – йдеться в повідомленні.

Є поранені, кількість постраждалих та їх стан не уточнюються. Усім постраждалим надається медична допомога.

«Для детального з’ясування всіх обставин події та оцінки завданої шкоди створено спеціальну комісію. Результати розслідування будуть оприлюднені після завершення її роботи», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости