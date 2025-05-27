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Атаки на мирні міста України – це спроби примусити Київ до капітуляції

Атаки на мирні міста України – це спроби примусити Київ до капітуляції

Центр стратегічних комунікацій пояснює

▶️ росія продовжує повітряний терор: лише під час масованих ударів 24-25 травня було сукупно застосовано майже 550 БПЛА і понад 80 ракет різних типів.

▶️ Атаки на мирні міста України – це спроба зламати моральний дух українців і примусити Київ до капітуляції на умовах путіна.

▶️ Кожний акт повітряного терору – це достатня причина для введення нових санкцій проти росії, яка відкидає мирні ініціативи і затягує війну.

▶️ Лише посилення санкційного, політичного і військового тиску може змусити кремль задуматись про закінчення війни.

▶️ Відсутність дієвої реакції світу лише заохочує москву продовжувати війну і скоювати нові воєнні злочини.

Джерело: https://t.me/spravdi/46914

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