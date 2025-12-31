Надзвичайне
Автопілот уперше в історії здійснив аварійну посадку літака: робот врятував життя людям

Літак здійснив самостійну посадку після аварійної ситуації в польоті, коли сталося падіння тиску в салоні.

Двоє людей залишилися неушкодженими після аварії на літаку Beechcraft Super King Air 200. Вони змогли безпечно приземлитися на злітно-посадковій смузі в аеропорту Рокі-Маунтін Метрополітен недалеко від Денвера за допомогою автопілота. Система автопілота взяла керування літаком на себе і повністю автономно здійснила аварійну посадку вперше в історії, пише Futurism.

20 грудня в кабіні двомоторного турбогвинтового літака Beechcraft Super King Air 200 раптово впав тиск у салоні літака під час польоту над штатом Колорадо. Потім система аварійної автоматичної посадки Autoland від компанії Garmin взяла керування на себе, керувала літаком, зв'язалася з авіадиспетчерами та здійснила посадку в аеропорту.

Згідно із заявою компанії Garmin, це було перше використання системи автоматичної посадки Autoland від початку до кінця в реальній надзвичайній ситуації. Чартерна авіакомпанія Buffalo River Aviation, яка експлуатує літак, заявляє, що система Autoland автоматично спрацювала під час польоту з Аспена без пасажирів на борту.

Різні системи автоматичної посадки регулярно використовуються для посадки літаків у складних погодних умовах з поганою видимістю, але не в надзвичайних ситуаціях. Але система Autoland компанії Garmin, яка встановлена приблизно на 1700 літаках, належить до нової лінійки систем автоматичного приземлення, призначених винятково для екстреного використання, і розроблена для того, щоб узяти на себе повний контроль над польотом для приземлення літака в ситуаціях, коли пілот не може керувати літаком. Той факт, що система без зусиль впоралася з реальною надзвичайною ситуацією, є важливою віхою в забезпеченні безпеки польотів.

У цьому випадку система Autoland спрацювала автоматично, оскільки в салоні літака сталася швидка і неконтрольована втрата тиску, згідно із заявою компанії Buffalo River Aviation. Пілоти вдягли кисневі маски, а потім ухвалили рішення залишити систему автоматичного приземлення увімкненою.

Після того, як управління перейшло до Autoland, автопілот самостійно вибрав місце посадки, ґрунтуючись на таких критеріях, як відстань і довжина злітно-посадкової смуги, і повідомив про свої наміри диспетчерам на землі. Потім літак самостійно приземлився. На відеозаписі, опублікованому співробітниками екстрених служб, видно, як два пілоти залишають літак на злітно-посадковій смузі.

У цьому випадку пілоти добровільно вирішили дозволити системі Autoland узяти керування на себе і не знепритомніли, всупереч початковим припущенням. Автоматизований голос системи помилково повідомив диспетчерам, що управління перейшло до неї після втрати дієздатності пілота, що і призвело до плутанини.

Хоча система працювала точно так, як очікувалося, пілоти були готові відновити ручне керування літаком, якби система дала збій. Пілоти свідомо вирішили зберегти і використовувати всі доступні інструменти в непередбачуваній, надзвичайній ситуації, згідно із заявою авіакомпанії.

Федеральне управління цивільної авіації США заявило, що проводить розслідування цього інциденту.

Джерело: focus.ua

Темы: США, ші

