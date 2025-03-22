Батько Ілона Маска вважає, що його син не може бути расистом, адже він дружив з їхніми «чорношкірими слугами»

(https://www.rawstory.com/elon-musk-racism-2671371615/)

Еррол Маск сказав, що Ілон та його молодший брат цікавилися «мотоциклами, комп'ютерами, баскетболом і дівчатами». Натомість до політичних питань вони не проявляли цікавості.

«Вони не любили політичних нісенітниць, і ми жили в дуже добре керованій, законослухняній країні, де практично не було злочинності... У нас було кілька чорношкірих слуг, які були їхніми друзями», – зазначив батько Маска.

До слова, йдеться про Південну Африку часів апартеїду — офіційної політики расової дискримінації.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/53394

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