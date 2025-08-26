БЕБ - порушення у тендері на суму майже 9 млн грн

Аналітики ТУ БЕБ у Чернівецькій області під час моніторингу публічних закупівель встановили порушення у тендері на суму майже 9 млн грн. Закупівля стосувалася капітального ремонту водопровідних і каналізаційних мереж та очисних споруд модульного містечка для проживання внутрішньо переміщених осіб.

У ході аналізу тендерної документації з’ясувалося, що замовник не передбачив порядок використання коштів для покриття можливих додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, які могли б виникнути під час виконання робіт. Це створювало ризики неефективного використання фінансування.

Крім того, у вимогах до учасників торгів виявлено ознаки дискримінації.

За результатами аналізу аналітики БЕБ направили замовнику рекомендаційний лист із зазначенням виявлених ризиків. Після розгляду рекомендацій орган місцевої влади прийняв рішення про скасування тендеру.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/8960

Новости портала «Весь Харьков»