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БЕБ викрило ухилення від податків держпідприємством

БЕБ викрило ухилення від податків держпідприємством

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб державного підприємства в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Основний вид діяльності компанії - виробництво електричного й електронного устаткування для автотранспортних засобів.

Слідством встановлено, що у період 2017-2022 років підприємство орендувало промислове обладнання для виготовлення продукції для автомобільної техніки. Однак головний бухгалтер підприємства не нарахував та не сплатив суми податку з доходів нерезидента, а також занизив показники податкових зобов’язань з податку на додану вартість.

● Такі дії службової особи призвели до ненадходження майже 38 млн грн до Державного бюджету України. Вчинене правопорушення підтверджується актом документальної позапланової виїзної перевірки Державної податкової служби України, постановою Верховного Суду, а також висновком експертизи.

● Під час досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.

● Співробітники Бюро повідомили бухгалтеру згаданого підприємства про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

- Наразі кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з відшкодуванням заподіяної шкоди.

Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/8073

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