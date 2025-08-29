БЕБ забезпечило відшкодування завданих державі збитків

Детективи ТУ БЕБ у Київській області забезпечили відшкодування понад 11 млн грн збитків завданих державному бюджету.

Встановлено, що впродовж тривалого періоду службові особи компанії, що займалась здачею в оренду власного нерухомого майна, умисно ухилились від сплати орендної плати за землю в особливо великих розмірах.

Досудове розслідування розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями Територіального управління БЕБ у Київській області. Сума завданих державі збитків у розмірі понад 11 млн грн підтверджена висновком судово-економічної експертизи.

Керівнику товариства повідомлено про підозру у в ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Крім того, детективи БЕБ забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі. Кошти вже сплачено до бюджету, а кримінальне провадження відносно підозрюваного скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/8980

Новости портала «Весь Харьков»