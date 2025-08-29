Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:18
Просмотров: 31

БЕБ забезпечило відшкодування завданих державі збитків

БЕБ забезпечило відшкодування завданих державі збитків

Детективи ТУ БЕБ у Київській області забезпечили відшкодування понад 11 млн грн збитків завданих державному бюджету.

Встановлено, що впродовж тривалого періоду службові особи компанії, що займалась здачею в оренду власного нерухомого майна, умисно ухилились від сплати орендної плати за землю в особливо великих розмірах.

Досудове розслідування розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями Територіального управління БЕБ у Київській області. Сума завданих державі збитків у розмірі понад 11 млн грн підтверджена висновком судово-економічної експертизи.

Керівнику товариства повідомлено про підозру у в ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Крім того, детективи БЕБ забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі. Кошти вже сплачено до бюджету, а кримінальне провадження відносно підозрюваного скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/8980

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У ТО Донецьку відправили за грати "не скрєпного" проповідника
Сегодня 08:37    1
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який готував повторну атаку рф по Дніпровській ГЕС
Сегодня 08:30    27
З великими валізами, "щоб побачити європейську культуру": що відбувається на кордоні з Польщею в перший день дозволу на виїзд чоловіків до 23 років
Сегодня 08:26    41
Збито/подавлено 46 ворожих БПЛА
Сегодня 08:22    33
Оперативна інформація станом на 08:00 29.08.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:15    44
Дані, які ми маємо, неоціненні для будь-якої країни — Федоров
Сегодня 08:06    55
Находите силы оглядываться - хорошие новости тоже есть
Сегодня 07:55    54
29 серпня в Україні відзначається День пам’яті захисників України
Сегодня 07:49    46
США погодили продаж Україні 3350 авіаційних ракет ERAM на $825 млн
Сегодня 07:40    90
рф завдала удару по кораблю "Сімферополь" ВМС України
Сегодня 07:36    83
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 