Без медичної допомоги залишаться українці на ТОТ
З 1 січня 2026 року окупанти повністю позбавлять медичної допомоги тих, хто не має російського паспорта.
▶ ️Що це означає?
● Отримати лікування зможуть лише власники “поліса ОМС”, який без паспорта рф не видають.
● Українці, які не прийняли ворожий документ, залишаться без лікарів, ліків та медичних послуг.
● Це черговий етап примусової паспортизації та спроба знищити національну ідентичність.
▶ ️Наслідки для людей:
● Важкохворі, літні люди та діти залишаться сам на сам зі своїми хворобами.
● Це порушення міжнародного гуманітарного права та ще один злочин окупантів.
● росіяни продовжують політику тиску, змушуючи людей приймати ворожі документи.
Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6372