Без медичної допомоги залишаться українці на ТОТ

З 1 січня 2026 року окупанти повністю позбавлять медичної допомоги тих, хто не має російського паспорта.

▶ ️Що це означає?

● Отримати лікування зможуть лише власники “поліса ОМС”, який без паспорта рф не видають.

● Українці, які не прийняли ворожий документ, залишаться без лікарів, ліків та медичних послуг.

● Це черговий етап примусової паспортизації та спроба знищити національну ідентичність.

▶ ️Наслідки для людей:

● Важкохворі, літні люди та діти залишаться сам на сам зі своїми хворобами.

● Це порушення міжнародного гуманітарного права та ще один злочин окупантів.

● росіяни продовжують політику тиску, змушуючи людей приймати ворожі документи.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6372

Новости портала «Весь Харьков»