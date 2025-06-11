Безнаказанность россии за удары по украинским городам стала её военным преимуществом

Думаю, мы подошли к тому моменту, когда безнаказанность россии за удары по украинским мирным городам постепенно стала её военным преимуществом.

Раньше ведь было как.

С сентября 2022, когда началась целенаправленная кампания по уничтожению украинской энергетики, россия условно запускала по 100 ракет раз в 2-3 недели.

За эти 2-3 недели россия снаряжала стратегические бомбардировщики, выполняла доразведку целей и позиций ПВО, Украина сидела по 12 часов без света, но в плане ударов всё же были перерывы и некие периоды затишья.

Понятно, что удары по прифронтовым городам в это время ни на день не прекращались, но для концентрированных залпов в 100 ракет нужна была подготовка.

Затем наступала весна, россия истощала свой запас ракет, и наступали периоды в 2-3 месяца, когда Украина жила без ударов по тыловым городам и энергетике, а россия копила ракеты. Затем история повторялась.

Сейчас же доля ракет среди общего числа запущенных по Украине огневых средств ничтожна.

Просто возьмём последнюю неделю.

10.06 (https://t.me/kpszsu/36106) - 7 ракет, 315 дронов.

09.06 (https://t.me/kpszsu/36042) - 20 ракет, 479 дронов.

08.06 (https://t.me/kpszsu/35970) - 3 ракеты, 49 дронов.

07.06 (https://t.me/kpszsu/35902) - 9 ракет, 206 дронов.

06.06 (https://t.me/kpszsu/35833) - 45 ракет, 407 дронов.

05.06 (https://t.me/kpszsu/35723) - 1 ракета, 74 дрона.

04.06 (https://t.me/kpszsu/35609) - 0 ракет, 95 дронов.

Итого: 85 ракет, 1625 дронов.

То есть ракеты сейчас составляют всего лишь 5% от общего числа целей.

Можем даже утверждать, что Украина на сегодня в принципе выключила фактор крылатых ракет. Х-101 и "Калибры" сейчас не оказывают значительного влияния - они запускаются редко и в небольшом количестве, в котором Украине не составляет труда их сбивать.

Безусловно, остаются "Искандеры" и северокорейские КN-23, но они всё же запускаются точечно и имеют ограниченную дальность (официально до 500 км, хотя на практике не больше 400 км).

То есть можем констатировать, что сами по себе ракеты никогда не были эффективным средством террора для россии - они дорогие, их сложно производить, их сложно концентрировать.

И наверное если бы не дроны, то украинские тыловые города сейчас вообще никак не ощущали бы на себе эти обстрелы.

И вот после трёх лет неэффективных средств террора россия нашла эффективное средство террора.

Потому что когда 400 дронов с 90-кг боевой частью каждый день летит на 2-3 города, пусть даже половина из них болванки, это создаёт эффект непрекращающихся бомбардировок, чего не могли добиться ракеты.

Да, 80% из них сбиваются/сажаются РЭБ.

Но 11 прилётов, как сегодня (вчера), это 11 прилётов. И 16 мест падений обломков - это столько же пожаров, горящих машин, разбитых окон. И, к сожалению, большого количества ранений, смертей, горя и постоянного страха.

Сегодня под удар попали Киев и Одесса. В Киеве один погибший и 4 раненых. В Одессе попали в роддом и станцию скорой помощи. 2 погибших и 9 раненых.

И если раньше россия хотя бы знала, что Америка будет искать способы усилить украинскую ПВО, а также расширять её возможности для ответных ударов по военным объектам, то сейчас россия знает, что Америка будет молчать, а значит, можно масштабировать и бомбить. И эта безнаказанность превращается в военное преимущество.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/18049

Новости портала «Весь Харьков»