Безпілотник вдарив по харківському екопарку, загинули тварини

3 березня близько 1:00 ворожий БпЛА атакував село Лісне Харківського району. Загинули декілька кіз, є руйнації.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Влучання зафіксовано по території екопарку неподалік контактного двору. Зруйновано вольєри, загинули тварини.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости