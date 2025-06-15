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Безпілотники Supercam, ZALA і антену окупантів ліквідовано на Харківщині: відео

Безпілотники Supercam, ZALA і антену окупантів ліквідовано на Харківщині: відео

Бійці 3-ї окремої танкової Залізної бригади ЗСУ на Харківщині знищили два ворожі безпілотники та ліквідували окупанта з артилерійської зброї. Усі цілі були уражені з першого пострілу.

Про це повідомили у 3 ОТБр.

Підрозділи 3 ОТБр провели бойову операцію на Харківщині. Зенітники знищили два російські розвідувальні БПЛА – Supercam і ZALA – на висоті кількох кілометрів.

На землі українські прикордонники-артилеристи влучним пострілом калібру 100 мм ліквідували військового РФ, який намагався встановити антену. Як зазначили військові, усі цілі було знищено з першої спроби.

Агентство Телевидения Новости

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