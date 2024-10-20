Бійці «Хартії» показали, як вибухнув КАБ вагою 500 кг на Харківщині

Одна з авіабомб, яку окупанти нещодавно скинули на село Липці Харківського району, не здетонувала. Сапери підрозділу НГУ «Хартія» знешкодили снаряд.

Про це повідомили в Нацгвардії України.

«У разі вибуху радіус розльоту уламків міг би сягати понад 1000 м, а це небезпека для сотень людей. Транспортувати бомбу для знищення неможливо», – йдеться в повідомленні.

Сапери «Хартії» переконалися, що в радіусі ураження відсутні люди, які могли б постраждати і провели контрольований підрив авіабомби на місці.

Агентство Телевидения Новости