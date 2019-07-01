Билеты на аттракционы и окна с фамилией кандидата: по предвыборным нарушениям на Харьковщине открыто 5 уголовных дел

С начала избирательной гонки в Харьковской области следователи открыли 5 уголовных производств.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, досудебное расследование проводится Киевским отделом полиции по ч. 4 ст. 160 и двумя уголовными производствами, открытыми по ч. 2 ст. 296, Шевченковским ОП - по ч. 3 ст. 160 и Холодногорским ОП - по ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Украины.

Так, 27 июня в социальной сети была обнаружена информация о том, что от имени двух депутатов в детских садах района Шевченковского района раздают билеты на аттракционы в городском парке. По выявленным фактам было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, 27 июня в пгт Шевченково двое местных жителей распространяли агитационные материалы политической партии, которые не содержали выходных данных о тираже. По данному факту правоохранители составили административный протокол по ч. 2 ст. 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск) КУоАП.

Затем, 29 июня, в полицию поступила информация о том, что в подъезде дома на улице Тарасовской в Слободском районе Харькова устанавливают новые окна, на которых написана фамилия кандидата в депутаты Верховной Рады Украины.

Информация об этом была внесена в журнал единого учета. По данному факту проводится проверка.

Также по факту повреждения фасада общественной приемной депутата Верховной Рады Украины на Харьковской набережной 30 июня открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, 30 июня в полицию поступило сообщение о том, что у агитационной палатки возле дома № 39 на проспекте Людвика Свободы неизвестный мужчина угрожает сломать агитационную палатку.

Прибывшие на вызов по адресу правоохранители увидели 23-летнего мужчину в нетрезвом состоянии. В отношении правонарушителя составили административный протокол по ч.1 ст.178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП.

По данным полиции, всего с начала предвыборной кампании на Харьковщине зафиксировали 108 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Все факты зарегистрированы в журнале единого учета районных отделов полиции. Продолжаются проверки.

Агентство Телевидения Новости