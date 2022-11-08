Більше 10 населених пунктів на Харківщині зазнали ворожих обстрілів протягом доби

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 8 листопада. 258 доба війни.

Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони України вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Противник завдав 3 ракетних та 10 авіаційних ударів. Від цього постраждали райони населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Слобожанському напрямку ворог здійснював обстріли з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Амбарне, Бударки, Вільхуватка, Дворічна, Козача Лопань, Красне, Огірцеве, Соснівка, Стариця Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти з артилерії різних типів обстрілювали населені пункти Вишневе, Куп’янськ, Крохмальне і Кислівка Харківської області; Греківка, М’ясожарівка, Макіївка і Невське на Луганщині та Лиман, Терни, Торське і Ямполівка Донецької області.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 4 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости