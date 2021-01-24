Больше суток нет света: на ХТЗ харьковчане перекрыли дорогу

В Харькове на ХТЗ сегодня, 24 января, состоялась акция протеста: местные жители перекрыли перекресток Индустриального проспекта и улицы Библика.

Как сообщают очевидцы-пользователи соцсетей в городских пабликах, на протест вышли жители домов, в которых уже больше суток нет света.

Также известно, что во время акции между протестующими и водителями, которые пытались проехать по проезжей части, возникали конфликты.

«Водители начали возмущаться, кому-то дали ногой по машине и завязалась драка», - сказано в сообщении.

Также указывается, что причина отключения электроэнергии в том, что дома подключены к Станкостроительному заводу, который, соответственно, не в состоянии оплачивать электроэнергию.

Агентство Телевидения Новости