Боснія, ти шо тютю?

Боснія і Герцеговина планує зіграти товариський футбольний матч з Росією. Гру запланували на 19 листопада, за день до початку Чемпіонату світу з футболу в Катарі.

Це майбутній прецедент, адже від початку вторгнення жодна європейська країна не зустрічалася з Росією на спортивних майданчиках.

Самі гравці боснійської збірної критикують рішення власної футбольної асоціації.

● Капітан команди Едін Джеко: «Я проти проведення цього матчу. Я завжди і тільки за мир. На жаль, я не вирішую, проти кого буде грати Боснія, але моя позиція з цього приводу ясна, і вона не передбачає проведення цього матчу, поки гинуть невинні люди. Я солідарний з народом України в ці важкі для нього часи».

● Аналогічна реакція й у його колеги Міралема П’яніча: «Рішення не є хорошим. Я втратив дар мови. Офіційні особи національної футбольної асоціації знають, що я думаю».

У Росії це рішення назвали «початком кінця ізоляції російського футболу».

Українська асоціація футболу дипломатично запитала в боснійських колег: ви шо єбобо?: «Останній матч збірної України в мирний час був проти вашої команди в листопаді 2021 року. До цього моменту ми були впевнені, що ваша чудова країна пам’ятає жахи війни 1990-х і не допустить повторення цього… у 21 столітті».

● Для мене, як і для деяких гравців збірної Боснії і Герцеговини, очевидно, що футбольні чиновники отримали на лапу за своє рішення. Так а шо? Купуєш голоси 5-х людей, і збірна їде куди завгодно. Чи будуть самі гравці бойкотувати матч, як гадаєте?

Джерело: https://t.me/petrushevskyi/282

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