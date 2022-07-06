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Breaking News из США

Breaking News из США

Вторник, 5 июля 2022, 16:20 EDT. Вызов на допрос в большое жюри по делу о давлении на власти Джорджии с целью заставить из сфальсифицировть результаты выборов 2020 года в пользу Трампа.

Специальное большое жюри, созданное по инициативе Фанни Виллис, окружного прокурора округа Фултон в Джорджии (это район Атланты, в котором находятся все органы власти штата), расследующей дело о давлении на власти штата с целью заставить их сфальцифицировть выборы в пользу Трампа, вызвало для дачи показаний под присягой в большом жюри всю команду адвокатов Трампа в бытность его кандидатом в президенты (Руди Джулиани, Джон Истман, Дженна Эллис, Клета Митчелл и Кеннет Чесебро), а также сенатора Линдси Грэма, который, как и Трамп, дважды звонил после объявления результатов выборов государственному секретарю Джорджии Раффенспергеру, и просил тщательнее пересчитать голоса, поданные по почте, с целью получить результат в пользу Трампа.

Уголовное дело в Джорджии может оказаться самым перспективным для привлечения Трампа к ответственности, поскольку там есть документальные доказательства - записи звонков Трвмпа государственному секретарю Раффенспергеру, от которого он требовал найти для него голоса, а иначе угрожал уголовным преследованием и чиновнице избирательной комиссии, разговор с которой происходил примерно в том же ключе.

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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Темы: выборы, США

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