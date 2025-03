Брехня: «70 тисяч українських солдатів на курщині загинули дарма»

Про це з посиланням на обкладинку британського видання Hull Daily Mail пишуть російські пропагандистські сміттярки.

Насправді: це – підробка. У підшивці видань Hull Daily Mail немає (https://penrithcity.spydus.com/cgi-bin/spydus.exe/ENQ/WPAC/ISSENQ/111799359?QRY=05801%5C9890512%20-%2005803%5C1&SORTS=IDT.PUBDATE.DESC&QRYTEXT=Issues%20for%20%27Hull%20Daily%20Mail%20%5Belectronic%20resource%5D%27) такої обкладинки.

За датою публікації 13 березня 2025 року, яка вказана на фейку, на оригінальній обкладинці абсолютно інша головна тема номеру – boy found guilty of attempting to murder girl with a sword («хлопчика визнали винним у замаху на вбивство дівчини мечем»).

І обкладинка оригіналу проілюстрована (https://penrithcity.spydus.com/cgi-bin/spydus.exe/FULL/WPAC/ISSENQ/111799783/8697600,3) мікроавтобусом сил поліції Великої Британії. Обкладинки наступних номерів за 14 і 15 березня так само не мають жодного відношення ні до ЗСУ, ні до російсько-української війни.

Підроблену обкладинку з солдатами поширюють винятково проросійські ресурси.

Фейки про «величезні втрати» чи навіть «оточення (https://t.me/spravdi/45559) багатотисячного угрупування ЗСУ» російська пропаганда поширює для політичного тиску на Україну та її партнерів.

Джерело: https://t.me/spravdi/45653

