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Брехня: «армія рф завдає ударів по містах України тільки у відповідь і тільки по об'єктах ВПК»

Брехня: «армія рф завдає ударів по містах України тільки у відповідь і тільки по обєктах ВПК»

Про це заявив ексдепутат держдуми рф сергій марков.

Насправді: заяви маркова – це продовження кремлівської кампанії з перекладання провини агресора за воєнні злочини на жертву.

Перш за все, росіянам не потрібен привід, аби атакувати українські міста. Вони роблять це, щоби знищити все українське, а не «у відповідь».

По-друге, росіяни називають «військовими об'єктами» і «об'єктами ВПК» звичайні будинки і житлові райони в Україні. Так, під час чергового масового обстрілу 25 травня:

• у Житомирській області – зруйновані приватні будинки та пошкоджена п’ятиповерхівка;

• у Хмельницькій області – зазнали руйнувань шість приватних житлових будинків, понад 20 – пошкоджені;

• у Києві – російські удари пошкодили студентський гуртожиток та інше житло у різних районах столиці;

• у Миколаєві – влучання у п’ятиповерховий житловий будинок, в якому два поверхи – зруйновані, інші два – пошкоджені.

росіяни вбивають та калічать українців і нищать їх домівки.

Джерело: https://t.me/spravdi/46942

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