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Брехня для атаки на Україну. Як у Орбана створили фейк про "заборону" партії угорців Закарпаття

Брехня для атаки на Україну. Як у Орбана створили фейк про заборону партії угорців Закарпаття

У вівторок вранці угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто опублікував Facebook-пост, який спершу здивував навіть фахівців з угорсько-українських відносин.

"Руки геть від Товариства угорської культури Закарпаття! Вимагаємо негайних пояснень української влади щодо повідомлень у ЗМІ про заборону партії, яка представляє угорську громаду Закарпаття та бореться за їхні права!" – написав представник уряду Орбана.

Але, ані заборони цієї партії, ані жодних натяків на це не було.

Міністр збудився через… фейк, створений напередодні угорською урядовою пропагандою.

Джерело: https://t.me/EurointegrationComUA/15078

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