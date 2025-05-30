Брехня для атаки на Україну. Як у Орбана створили фейк про "заборону" партії угорців Закарпаття
У вівторок вранці угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто опублікував Facebook-пост, який спершу здивував навіть фахівців з угорсько-українських відносин.
"Руки геть від Товариства угорської культури Закарпаття! Вимагаємо негайних пояснень української влади щодо повідомлень у ЗМІ про заборону партії, яка представляє угорську громаду Закарпаття та бореться за їхні права!" – написав представник уряду Орбана.
Але, ані заборони цієї партії, ані жодних натяків на це не було.
Міністр збудився через… фейк, створений напередодні угорською урядовою пропагандою.
Джерело: https://t.me/EurointegrationComUA/15078