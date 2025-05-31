Брехня: дроновод - 20-річний зумер-ботанік

Прогуснява ботва та сніжинки-псевдогуманісти від вестернів почали розкручувати тему з "жорстокістю" українських операторів дронів, які нищать російських окупантів і викладають відео з ліквідаціями в інтернет.

Як справедливо зазначають проукраїнські коментатори, ці ж "гуманісти" чомусь вважають за краще не помічати такі ж відео від росіян, включаючи кадри страт українських солдатів.

Більше того, вони повністю ігнорують популярне серед російської публіки відео з людським сафарі, де росіяни систематично вбивають дронами громадянське населення у Херсоні.

Здавалося б, вбивство цивільного має обурити набагато більше, ніж знищення солдатів армії, яка напала та веде агресивну війну.

Також розкручується і вкидається тейк, що, мовляв, дроновод - це прищавий ботан, і ось, мовляв, як він має право вбивати "бідненького" російського, який по "лицарські” вийшов на поле.

Цю тему з ботанами прокоментував американський доброволець ЗСУ, відомий під псевдонімом Spaghetti Kozak.

Він зазначає, що стереотипне уявлення про дроновод — що він 20-річний зумер-ботанік, який управляє дроном з безпечної відстані.

У той час як серед пілотів дронів дійсно є молоді люди, які одразу розпочали війну як дроноводи, більшість — це ветерани піхоти або пішої розвідки, які перейшли в дроноводи з різних причин.

Крім цього, оператори дронів зовсім не перебувають у безпеці, і хоча їм, безумовно, легше, ніж піхоті, пілоти дронів є не просто метою, а саме пріоритетною метою для ворога.

Джерело: @yigal_levin

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