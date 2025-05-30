Брехня: «голова Спілки вчителів Інституту Польщі на Волині готує молодь до виходу регіону зі складу України»

Про це пишуть російські Telegram-канали.

Насправді: Інститут Польщі координує польсько-українські наукові проєкти лише з трьома працівниками у складі, заявила у коментарі «Укрінформу» завідувачка кафедри полоністики й перекладу Факультету філології та журналістики та співробітниця Інституту Світлана Сухаревська:

- Інститут Польщі взагалі не містить в своїх рядах ані учнів, ані студентів... Автор цього фейку не знається на тому, про що пише. Ми проводимо конференції, семінари з викладачами і студентами.

Щодо «голови Спілки вчителів польської мови Волинської області» Світлани Зінчук, якій роспропаганда приписує поширення карти «гіпотетичного майбутнього регіону», то жодного стосунку до ВНУ імені Лесі Українки вона не має і ніколи не мала.

- Наразі я взагалі не контактую зі студентами. Викладацькою діяльністю не займаюсь. Головую лише у Спілці вчителів-полоністів, підтримую молодь, організовую методичні конференції та зустрічі для вчителів, але не для того, щоб щось розпалювати, ми просто вчимося ефективно навчати наших учнів, – наголосила (https://vot-tak.tv/86938906/rossiyskiy-feyk) у коментарі польським медіа Зінчук.

Джерело: https://t.me/spravdi/46982

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