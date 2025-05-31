Брехня: «жителі Сувалкського коридору масово виїжджають, побоюючись нападу росії»

Про це з посиланням на репортаж німецького видання BILD пишуть російські пропагандисти.

Насправді: у репортажі нічого не йдеться про «вихід» місцевих жителів. Там наводяться слова місцевої продавчині Нерінги, яка допускає, що «путін може прийти», але додає, що не боїться його.

Також текст містить коментарі німецьких військових. Ба більше, російські ЗМІ винайшли цитату «Ми не хочемо бути першими, по кому вдарять», якої просто не було у BILD.

Ось так звичайний, хоч і тривожний репортаж BILD російські ЗМІ маніпулятивно перетворили на новину про «масову втечу місцевих жителів».

Довідка. Сувалкський коридор – це ділянка кордону Литви та Польщі шириною 100 км, який на заході межує з калінінградською областю рф, а на сході – з білоруссю.

Джерело: https://t.me/spravdi/46988

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