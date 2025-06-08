Брехня: «Міністерство культури призупинило пошукові й ексгумаційні роботи в селі Садове (Пужники) Тернопільської області»
Така інформація поширилась соцмережами та серед польської аудиторії.
Насправді: інформація про таке рішення — фейк, який поширюється з метою підірвати українсько-польський діалог.
«Офіційний лист» (на фото) буцімто із підписом Міністра культури та стратегічних комунікацій Миколи Точицького є підробкою.
Про це заявив сам міністр на свої сторінці у Facebook.
Як зазначив голова відомства:
- Польові роботи в Пужниках були успішно завершені 10 травня 2025 року.
- Польська сторона назвала їх історичним та дипломатичним проривом.
- Україна залишається відданою демократичним і християнським цінностям та далі гідно вшановуватиме пам’ять як українців, так і поляків.
Міністерство культури України чекає на реакцію польських партнерів, зокрема міністерки культури Ганни Врублевської.
Джерело: https://t.me/spravdi/47152