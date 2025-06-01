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Брехня: «на Львівщині військовий 80 ОДШБр ЗСУ вкрав сумку з грошима у 69-річної жінки»

Брехня: «на Львівщині військовий 80 ОДШБр ЗСУ вкрав сумку з грошима у 69-річної жінки»

Таке пишуть російські пропагандистські Telegram-канали і додають скриншот матеріалу видання «Новини Львівщини».

Насправді: 24 травня «Новини Львівщини» дійсно опублікували новину про затримання у Трускавці 40-річного місцевого жителя, який пограбував 69-річну жінку, однак там не вказано, що затриманий пов'язаний із ЗСУ.

Інші медіа, які також писали про цю подію, не згадували, що чоловік служить у війську, а відповідно й про 80 ОДШБр, розібрались розслідувачі VoxCheck.

Крім того, на сторінці поліції Львівщини у Facebook, яка і затримала грабіжника, відсутня інформація, що чоловік був чи наразі є солдатом Сил оборони України.

Мета російського фейку – дискредитація захисників України в очах суспільства.

Джерело: https://t.me/spravdi/47007

Новости портала «Весь Харьков»

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