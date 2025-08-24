Надзвичайне
Брехня: «Інструктори НАТО навчають молдавських військових стріляти по "мішенях з росіянами"», а міністр оборони Молдови Анатолій Носатий це підтвердив

Таке відео масово поширювали в Telegram-каналах у серпні 2025 року.

Насправді: відео — монтаж із кількох старих роликів про навчання «Огненний щит» (2023–2024), «Swift Response — 2024» та конкурс у США «Кращий боєць Нацгвардії Північної Кароліни — 2025».

У справжньому відео на стрільбищі мішенями були не «портрети росіян», а кольорові плями. Фото російських військових додали пізніше для створення фейку, з'ясували фактчекери проєкту «Проверено».

Кадр із «зізнанням» міністра Носатого — також сфабрикований дипфейк: використали його старе інтерв’ю 2023 року, замінивши титри та голос.

Аналіз DeepFake-o-meter показав високу ймовірність застосування нейромереж для створення цього ролика.

Міністерство оборони Молдови офіційно заявило: жодних мішеней із портретами росіян на навчаннях «Огненный щит — 2025» не було. Відео є фейковим і не має стосунку до реальних подій.

▶ ️Джерело дезінформації — проросійський канал «Приднестровец», який першим опублікував ролик 6 серпня.

Джерело: https://t.me/spravdi/48627

Новости портала «Весь Харьков»

